В США энергокомпании призывают Белый дом не вводить санкции против урана из РФ — Reuters
11:05 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд американских энергетических компаний, в числе которых Duke Energy Corp, Exelon Corp, а также Институт атомной энергетики США (Nuclear Energy Institute, NEI) стремятся убедить представителей Белого дома не вводить санкции против российского урана. Об этом в среду сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два источника.
Согласно сведениям источников, NEI работает над тем, чтобы рестрикции в отношении поставок урана из РФ не попали в пакет санкций, направленный на энергетический сектор РФ. Как отметил один из собеседников агентства, атомная энергетика США зависит от поставок «дешевого урана из России».
По оценкам Управления энергетической информации Минэнерго США и Всемирной ядерной ассоциации, которые приводит Рейтер, почти половину объема урана, необходимого для работы американских АЭС, США получают из России, Казахстана и Узбекистана.
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