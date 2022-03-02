В США энергокомпании призывают Белый дом не вводить санкции против урана из РФ — Reuters

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд американских энергетических компаний, в числе которых Duke Energy Corp, Exelon Corp, а также Институт атомной энергетики США (Nuclear Energy Institute, NEI) стремятся убедить представителей Белого дома не вводить санкции против российского урана. Об этом в среду сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два источника.

Согласно сведениям источников, NEI работает над тем, чтобы рестрикции в отношении поставок урана из РФ не попали в пакет санкций, направленный на энергетический сектор РФ. Как отметил один из собеседников агентства, атомная энергетика США зависит от поставок «дешевого урана из России».

По оценкам Управления энергетической информации Минэнерго США и Всемирной ядерной ассоциации, которые приводит Рейтер, почти половину объема урана, необходимого для работы американских АЭС, США получают из России, Казахстана и Узбекистана.