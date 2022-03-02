Сдвигается время переговоров РФ и Украины - источник

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры РФ и Украины не отменяются, сдвигается их время. Об этом сообщил в среду ТАСС собеседник, близкий к переговорам.

«Не отмена, сдвинулось время, скоро будет официальная информация», — указал он.