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НОВОСТИ

Сдвигается время переговоров РФ и Украины - источник

11:32 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры РФ и Украины не отменяются, сдвигается их время. Об этом сообщил в среду ТАСС собеседник, близкий к переговорам.

«Не отмена, сдвинулось время, скоро будет официальная информация», — указал он.

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