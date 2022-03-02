Netflix заморозил производство российских проектов
11:22 02.03.2022 Источник: НГ-Online
Платформа Netflix приостановила разработку российских проектов, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники.
В рамках совместного производства с компаниями из России на сервисе Netflix планировался выход четырёх российских сериалов, это «Анна К» по роману Льву Толстого со Светланой Ходченковой, «Ничего особенного» с Юрой Борисовым, триллер «Зато» режиссёра Дарьи Жук и сериал под рабочим названием «Петля» с Александром Петровым.
Ранее Netflix отказался ретранслировать российские телеканалы из первого и второго мультиплексов.
Вера Цветкова
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