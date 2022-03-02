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НОВОСТИ

Netflix заморозил производство российских проектов

11:22 02.03.2022 Источник: НГ-Online

Платформа Netflix приостановила разработку российских проектов, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники.

В рамках совместного производства с компаниями из России на сервисе Netflix планировался выход четырёх российских сериалов, это «Анна К» по роману Льву Толстого со Светланой Ходченковой, «Ничего особенного» с Юрой Борисовым, триллер «Зато» режиссёра Дарьи Жук и сериал под рабочим названием «Петля» с Александром Петровым.

Ранее Netflix отказался ретранслировать российские телеканалы из первого и второго мультиплексов.

Вера Цветкова

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