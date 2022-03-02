В России выявили 97 455 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 97 455, до 16 592 824, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,59%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 183 530 против 172 813 днем ранее. Всего зарегистрировали 13 931 995 случаев выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 83,9% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 784, до 353 230. Днем ранее было зарегистрировано 786 летальных исходов.
НОВОСТИ
- 12:32 02.03.2022
- Испания решила направить Украине наступательное оружие
- 12:20 02.03.2022
- КНР будет закупать природный газ у РФ, несмотря на санкции
- 12:05 02.03.2022
- Флаг Украины снят на территории посольства в Москве
- 12:04 02.03.2022
- Совет муниципальных образований Москвы: Мнения отдельных депутатов по Украине не являются позицией совета
- 11:32 02.03.2022
- Сдвигается время переговоров РФ и Украины - источник
- 11:22 02.03.2022
- Netflix заморозил производство российских проектов
- 11:20 02.03.2022
- В Европе отключили YouTube-канал "Эхо Москвы"
- 11:05 02.03.2022
- В США энергокомпании призывают Белый дом не вводить санкции против урана из РФ — Reuters
- 11:00 02.03.2022
- На Украине сейчас не должно быть войны - Трамп
- 10:32 02.03.2022
- ВС РФ взяли Херсон под полный контроль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать