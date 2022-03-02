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В России выявили 97 455 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 97 455, до 16 592 824, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,59%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 183 530 против 172 813 днем ранее. Всего зарегистрировали 13 931 995 случаев выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 83,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 784, до 353 230. Днем ранее было зарегистрировано 786 летальных исходов.

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