Флаг Украины снят на территории посольства в Москве

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Флаг Украины спущен с флагштока при здании консульства и посольства Украины, расположенных в Леонтьевском переулке в центре Москвы, демонтирована также вывеска.

Как убедился корреспондент ТАСС, на территории посольства снят флаг Украины. С ограждения у входа также демонтирована висевшая там ранее вывеска, которая уведомляла, что эти объекты служат дипломатическим представительством Украины.

Соответствующий шаг диппредставительство не стало предпринимать сразу после объявленного 24 февраля по инициативе украинской стороны разрыва дипломатический отношений с Россией.