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НОВОСТИ

Испания решила направить Украине наступательное оружие

12:32 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Испании решили поставить Украине наступательное оружие. Об этом заявил в среду председатель правительства королевства Педро Санчес, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).

«Испания поставит украинскому сопротивлению наступательный военный материал», — отметил премьер.

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