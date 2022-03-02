Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря — генштаб ВСУ
13:00 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) закрыли судоходство в северо-западном районе Черного моря. Об этом в среду проинформировал Генеральный штаб ВСУ в «Фейсбуке».
«В целях безопасности гражданского судоходства Военно-морскими силами ВС Украины было закрыто судоходство в северо-западном районе Черного моря», — говорится в сообщении.
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