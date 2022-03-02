Роскосмос не запустит спутники OneWeb без гарантий, что их не используют в военных целях

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос не будет запускать ракету-носитель «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb, если до вечера 4 марта не получит гарантии, что они будут использоваться только в гражданских целях. Об этом заявил в среду генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы сегодня делаем запрос нашим французским коллегам из компании Arianespace и компании OneWeb с требованием предоставить нам в течение двух суток исчерпывающие юридически обязывающие гарантии того, что компания OneWeb не будет их использовать в военных целях, не будет предоставлять сервисы соответствующим военным ведомствам», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

Он уточнил, что гарантии должны быть получены до заседания комиссии, которая разрешает заправку и запуск ракеты. «Если до 21:30 4 марта мы не получим подтверждения, ракета будет снята со старта и спутники будут отправлены в монтажно-испытательный корпус», — добавил он.