Роскосмос не запустит спутники OneWeb без гарантий, что их не используют в военных целях
13:05 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскосмос не будет запускать ракету-носитель «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb, если до вечера 4 марта не получит гарантии, что они будут использоваться только в гражданских целях. Об этом заявил в среду генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Мы сегодня делаем запрос нашим французским коллегам из компании Arianespace и компании OneWeb с требованием предоставить нам в течение двух суток исчерпывающие юридически обязывающие гарантии того, что компания OneWeb не будет их использовать в военных целях, не будет предоставлять сервисы соответствующим военным ведомствам», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».
Он уточнил, что гарантии должны быть получены до заседания комиссии, которая разрешает заправку и запуск ракеты. «Если до 21:30 4 марта мы не получим подтверждения, ракета будет снята со старта и спутники будут отправлены в монтажно-испытательный корпус», — добавил он.
НОВОСТИ
- 14:00 02.03.2022
- Киев наполовину пуст — посол Сербии
- 13:32 02.03.2022
- Успехом переговоров с Украиной будет выполнение условий, сформулированных Путиным — Песков
- 13:20 02.03.2022
- Цена газа в Европе побила исторический рекорд
- 13:00 02.03.2022
- Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря — генштаб ВСУ
- 12:32 02.03.2022
- Испания решила направить Украине наступательное оружие
- 12:20 02.03.2022
- КНР будет закупать природный газ у РФ, несмотря на санкции
- 12:05 02.03.2022
- Флаг Украины снят на территории посольства в Москве
- 12:04 02.03.2022
- Совет муниципальных образований Москвы: Мнения отдельных депутатов по Украине не являются позицией совета
- 12:00 02.03.2022
- В России выявили 97 455 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 02.03.2022
- Сдвигается время переговоров РФ и Украины - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать