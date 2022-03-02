Киев наполовину пуст — посол Сербии

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Сербии на Украине Аца Йованович сообщил, что ночь в Киеве прошла спокойно, город наполовину пуст.

«Вчера в вечерние часы было несколько детонаций, в утренние часы слышались взрывы, но есть ощущение, что далеко, ночь была достаточно спокойная. Где чьи силы находятся, я не могу говорить, потому что у меня нет такой информации, я не знаю. Ситуация в городе такова: город наполовину пуст, все, кто мог уехать, уехали. <…> На улицах можно видеть только полицейские и военные патрули», — рассказал дипломат в среду в прямом эфире национального телевидения Сербии.

По словам Йовановича, вчера в Киеве было напряженное движение на мостах на правый берег, где находится железнодорожный вокзал, потому что это один из двух способов выехать из города. «Железные дороги сейчас бесплатно перевозят пассажиров на запад, все пассажиры, кто погрузится, могут ехать. Утром состоялся конвой, который организовала ООН от одного из отелей, мы оповестили своих оставшихся здесь граждан, что они могут присоединиться к этому конвою и покинуть Киев», — сообщил он.