Более 500 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины — Дуда

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число прибывших в Польшу за последние семь дней беженцев с Украины превысило 500 тысяч. Об этом заявил в среду президент республики Анджей Дуда, открывая заседание Совета национальной безопасности.

«По нашим оценкам, уже более полумиллиона человек находятся на территории нашей страны», — сказал он.

