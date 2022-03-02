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ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

17:12 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз отключил от международной системы межбанковских платежей SWIFT семь российских банков, в число которых вошли ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Соответствующие нормативные акты опубликованы в среду в «Официальном журнале ЕС».

«Совет [ЕС] решил запретить: предоставление специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями, которые используются для обмена финансовыми данными (SWIFT), банку „Открытие“, Новикомбанку, Промсвязьбанку, банку „Россия“, Совкомбанку, Внешэкономбанку (ВЭБ) и ВТБ», — отмечается в документе. В нем поясняется, что «запрет вступит в силу на десятый день после публикации в „Официальном журнале ЕС“, а также будет применяться по отношению к любому юридическому лицу, созданному в России, чьи права собственности прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% вышеупомянутым банкам».

Как подчеркнула в свою очередь Еврокомиссия, Брюссель готов добавить в этот список новые банки при необходимости. «В зависимости от поведения России Еврокомиссия готова в кратчайшие сроки добавить дополнительные российские банки», — заявили в ЕК.

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