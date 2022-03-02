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НОВОСТИ

Для мирных жителей Киева, Харькова и Мариуполя созданы коридоры безопасности

20:15 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные организовали коридоры безопасности для мирных жителей, которые желают покинуть Киев, Мариуполь и Харьков. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду.

«Все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь — Широкино. Все это касается и жителей Киева, которые могут покинуть город в направлении Василькова. Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают», — подчеркнул Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, на юго-западе Харькова в направлении на Люботин есть коридор безопасности.

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