0
0
100
НОВОСТИ

Абрамович продает клуб "Челси" и направит деньги в особый благотворительный фонд

22:20 02.03.2022 Источник: Интерфакс

Российский предприниматель Роман Абрамович объявил о продаже лондонского "Челси", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Я хотел бы ответить на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения ФК "Челси". Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров", - говорится в сообщении.

В заявлении, посвященном принятому решению продать клуб, Абрамович отмечает, что него этот проект никогда не был бизнесом, и расставаясь с "Челси", он не будет требовать погашения выданных им ранее кредитов.

"Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут внесены все чистые поступления от продажи. Фонд будет создан в интересах всех жертв на Украине", - говорится в заявлении Абрамовича, размещенном на сайте "Челси".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:53 02.03.2022
Психологи ответили на 100 вопросов московских школьников
0
59
22:40 02.03.2022
Макрон: Я решил оставаться в контакте с президентом Путиным
0
114
22:00 02.03.2022
ЦБ РФ рекомендует приостановить выселение должников
0
154
21:18 02.03.2022
Вучич: Никого не волнует международное право кроме нас, маленьких, которые спасаются этим
0
230
20:15 02.03.2022
Для мирных жителей Киева, Харькова и Мариуполя созданы коридоры безопасности
0
307
20:11 02.03.2022
Минобороны РФ сообщило о потерях с украинской и российской сторон
0
470
19:15 02.03.2022
Некоторые муфтии поддержали специальную военную операцию РФ в Украине
0
363
19:10 02.03.2022
Курсы доллара и евро к рублю продолжают рост
0
398
17:40 02.03.2022
Роскосмос потребовал выхода правительства Британии из состава акционеров OneWeb
0
490
17:12 02.03.2022
ЕС отключил от SWIFT семь российских банков
0
463

Возврат к списку