Абрамович продает клуб "Челси" и направит деньги в особый благотворительный фонд

22:20 Источник: Интерфакс

Российский предприниматель Роман Абрамович объявил о продаже лондонского "Челси", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Я хотел бы ответить на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения ФК "Челси". Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров", - говорится в сообщении.

В заявлении, посвященном принятому решению продать клуб, Абрамович отмечает, что него этот проект никогда не был бизнесом, и расставаясь с "Челси", он не будет требовать погашения выданных им ранее кредитов.

"Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут внесены все чистые поступления от продажи. Фонд будет создан в интересах всех жертв на Украине", - говорится в заявлении Абрамовича, размещенном на сайте "Челси".