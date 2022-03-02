Абрамович продает клуб "Челси" и направит деньги в особый благотворительный фонд
22:20 02.03.2022 Источник: Интерфакс
"Я хотел бы ответить на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения ФК "Челси". Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров", - говорится в сообщении.
В заявлении, посвященном принятому решению продать клуб, Абрамович отмечает, что него этот проект никогда не был бизнесом, и расставаясь с "Челси", он не будет требовать погашения выданных им ранее кредитов.
"Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут внесены все чистые поступления от продажи. Фонд будет создан в интересах всех жертв на Украине", - говорится в заявлении Абрамовича, размещенном на сайте "Челси".
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