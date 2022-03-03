Переговоры с РФ будут, но не в Беловежской пуще, заявил член украинской делегации

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона заявила, что переговоры с РФ состоятся, однако пройдут не в Беловежской пуще в Белоруссии, а в другом месте. Об этом сообщил в среду представитель украинской делегации Давид Арахамия.

«Информация о переговорах в Беловежской пущи не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все подробности будут позже», — написал он в «Фейсбуке».