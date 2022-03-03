Южная Корея хочет исключить свои компании из экспортных санкций против РФ - СМИ
09:20 03.03.2022 Источник: Известия
Республика Корея ведет переговоры с США насчет исключения своих производителей из экспортных санкций против России. Об этом в четверг, 3 марта, сообщило информационное агентство Yonhap.
По его данным, министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу отправился с визитом в США, чтобы урегулировать этот вопрос.
«Я постараюсь скорее добиться договоренности по исключению из FDPR через переговоры на высоком уровне», — цитирует агентство главу минторговли Кореи.
На сегодняшний день Южная Корея одобрила введение экспортного контроля в отношении стратегических материалов, в то время как касательно правил прямого иностранного продукта (FDPR) заявила, что ведомства могут включить его позиции в рамки санкций после дополнительных консультаций.
В частности, по результатам переговоров во вторник,1 марта, министерство торговли США подтвердило, что смартфоны, автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары являются исключениями из правил FDPR, если они не поставляются пользователям, связанным с вооруженными силами. Известия
НОВОСТИ
- 09:48 03.03.2022
- Собянин отменил ограничения на посещение объектов общепита, концертных залов, театров и музеев
- 09:32 03.03.2022
- МУС начал расследование действий России на Украине
- 09:05 03.03.2022
- РФ не стягивает дополнительные войска для участия в операции на Украине — Пентагон
- 09:00 03.03.2022
- Переговоры с РФ будут, но не в Беловежской пуще, заявил член украинской делегации
- 08:50 03.03.2022
- ЕС нужны новые идеи в переговорах с Россией - экс-министр Австрии
- 08:45 03.03.2022
- Впервые с августа 2013 г. цена нефти Brent достигла $116 за баррель
- 08:40 03.03.2022
- На Тайване отмечены масштабные перебои с электричеством
- 08:35 03.03.2022
- Из-за ситуации на Украине японские авиакомпании отменили 13 рейсов в ЕС
- 08:27 03.03.2022
- При покупке валюты на бирже физлицам придется платить комиссию
- 08:10 03.03.2022
- В Пентагоне рассказали, к чему привело бы создание бесполетной зоны над Украиной
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать