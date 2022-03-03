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НОВОСТИ

Южная Корея хочет исключить свои компании из экспортных санкций против РФ - СМИ

09:20 03.03.2022 Источник: Известия

Республика Корея ведет переговоры с США насчет исключения своих производителей из экспортных санкций против России. Об этом в четверг, 3 марта, сообщило информационное агентство Yonhap.

По его данным, министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу отправился с визитом в США, чтобы урегулировать этот вопрос.

«Я постараюсь скорее добиться договоренности по исключению из FDPR через переговоры на высоком уровне», — цитирует агентство главу минторговли Кореи.

На сегодняшний день Южная Корея одобрила введение экспортного контроля в отношении стратегических материалов, в то время как касательно правил прямого иностранного продукта (FDPR) заявила, что ведомства могут включить его позиции в рамки санкций после дополнительных консультаций.

В частности, по результатам переговоров во вторник,1 марта, министерство торговли США подтвердило, что смартфоны, автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары являются исключениями из правил FDPR, если они не поставляются пользователям, связанным с вооруженными силами.  Известия

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