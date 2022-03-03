Глава РПЦ назвал грехом отказ украинских священников поминать его за богослужением

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава РПЦ назвал грехом отказ украинских священников молиться за его здоровье. Патриарх Кирилл считает нежелание поминать его во время богослужения попыткой раскола.

Он заявил, что прекратить поминовение можно из-за вероучительных или канонических ошибок священнослужителей, но не по политическим мотивам. Так Кирилл ответил на письмо митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия, в котором говорилось о приостановлении поминовения предстоятеля за богослужениями, вопреки многовековой традиции.

«Это раскол, за который каждый, кто его учиняет, ответит пред Богом и не только в веке будущем, но и в нынешнем», — приводит выдержку из резолюции патриарха «Интерфакс».

1 марта около 100 священников РПЦ выступили с призывом к прекращению военной спецоперации на Украине. В Московской патриархии не стали комментировать их инициативу, заявив, что официальную позицию церкви уже высказал Кирилл. «Не дай Бог, чтобы между Россией и Украиной пролегла страшная черта, обагрённая кровью братьев», — говорил он в своей проповеди. Говорит Москва