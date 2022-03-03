МО РФ объяснило значение букв на российской технике на Украине

11:00 Источник: Известия

Министерство обороны России объяснило значение букв, нанесенных на российскую военную технику, которая выполняет специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. Ведомство 2 марта опубликовало фотографии в Instagram и указало, что обозначают символы на российской технике спецоперации на Украине.

Так, в символе «Z» зашифрована фраза «За победу», буква «V» означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна «V» значит «Задача будет выполнена». Известия