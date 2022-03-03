МО РФ объяснило значение букв на российской технике на Украине
11:00 03.03.2022 Источник: Известия
Министерство обороны России объяснило значение букв, нанесенных на российскую военную технику, которая выполняет специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. Ведомство 2 марта опубликовало фотографии в Instagram и указало, что обозначают символы на российской технике спецоперации на Украине.
Так, в символе «Z» зашифрована фраза «За победу», буква «V» означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна «V» значит «Задача будет выполнена». Известия
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