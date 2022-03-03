Российским спортсменам запретили участвовать в Паралимпийских играх в Пекине

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

В среду МПК допустил спортсменов из России и Белоруссии к Играм в нейтральном статусе. Решение было изменено после специально созванного заседания правления МПК.