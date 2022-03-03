SWIFT отключит попавшие под санкции ЕС банки РФ 12 марта

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания SWIFT подтвердила, что отключит попавшие под санкции ЕС российские банки от международной платежной системы 12 марта. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании.

«Мы отключим семь попавших под ограничения российских юридических лиц (и их обозначенные дочерние компании в России) от системы SWIFT, — говорится в сообщении. — Постановление [ЕС от 2 марта 2022 года] требует, чтобы мы отключили указанные предприятия 12 марта 2022 года, и мы сделаем это соответствующим образом».