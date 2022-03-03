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Курсы доллара и евро обновили исторический максимум

12:05 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курсы доллара и евро в ходе торгов на Московской бирже обновили исторический максимум, превысив 114 руб. и 124 руб., соответственно.

По данным на 10:58 мск, курс доллара рос до 114,65 руб. (+7,57%). Курс евро ускорил рост на 6,23%, до 122,6 руб.

На 10:45 мск курс доллара рос до 110,0025 руб. (+3,76%), евро — до 121,24 руб. (+5,07%).

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