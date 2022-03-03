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Самым вымирающим регионом России шестой год подряд является Саратовская область - СМИ

12:32 03.03.2022

Росстат опубликовал итоговые данные о естественном и миграционном движении населения за 2021 год. 

По миграционной убыли населения Саратовская область закончила год на четвертом месте. За год из региона уехали на 3834 человека больше, чем переехали сюда жить. В тройку лидеров по миграционным потерям вошли Омская область (-7442 человека), Забайкальский край (-5417) и Республика Коми (-4140).

Что касается убыли населения, то в Саратовской области за год родились 18 378 детей, умерли 49 050 человек. Таким образом, убыль населения составила 30 672 человека. Это седьмое место в России и второе в ПФО после Нижегородской области (-36 816 жителей).

По абсолютной убыли населения (получается при сложении естественной и миграционной) Саратовская область по итогам 2021 года заняла первое место в России. Населения региона сократилось на 34 506 человек. На втором месте по убыли оказалась Москва (-32 689 человек), тройку самых вымирающих регионов замкнула Нижегородская область (-32 044 жителя).

Саратовская область является самым вымирающим регионом России по меньшей мере последние шесть лет.  nversia.ru

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