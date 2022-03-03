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НОВОСТИ

Сообщения о просьбе США закрыть Суэцкий канал для кораблей РФ прокомментировали в администрации канала

13:05 03.03.2022 Источник: Газета.Ru

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа опроверг распространенные ранее сообщения в социальных сетях о том, что США попросили Египет закрыть морской проход для российских кораблей в рамках международных санкций. Об этом пишет Arab News. Сообщалось, что это должно было быть давлением на Москву в связи с военной операцией на Украине.

Законы о морском судоходстве «не подвержены политическим колебаниям или войнам», заявил глава канала. По его словам, Суэцкий канал является «нейтральным глобальным каналом».

Он напомнил о Константинопольской конвенции 1888 года. Согласно ей, невозможно воспрепятствовать проходу любого корабля через Суэцкий канал из-за политических обострений между странами.  Газета.Ru

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