Сообщения о просьбе США закрыть Суэцкий канал для кораблей РФ прокомментировали в администрации канала
13:05 03.03.2022 Источник: Газета.Ru
Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа опроверг распространенные ранее сообщения в социальных сетях о том, что США попросили Египет закрыть морской проход для российских кораблей в рамках международных санкций. Об этом пишет Arab News. Сообщалось, что это должно было быть давлением на Москву в связи с военной операцией на Украине.
Законы о морском судоходстве «не подвержены политическим колебаниям или войнам», заявил глава канала. По его словам, Суэцкий канал является «нейтральным глобальным каналом».
Он напомнил о Константинопольской конвенции 1888 года. Согласно ей, невозможно воспрепятствовать проходу любого корабля через Суэцкий канал из-за политических обострений между странами. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 14:12 03.03.2022
- Украина «встречает первых из 16 тысяч иностранных добровольцев» - Зеленский
- 14:00 03.03.2022
- Под санкции попали российские кошки
- 13:32 03.03.2022
- США подчинили себе Европу, как в свое время пытались Наполеон и Гитлер — Лавров
- 13:20 03.03.2022
- Цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум
- 13:00 03.03.2022
- Лидер буддистов о военной операции: "Наши парни не зря несут славу Чингисхана"
- 12:32 03.03.2022
- Самым вымирающим регионом России шестой год подряд является Саратовская область - СМИ
- 12:20 03.03.2022
- В Москве выявили 2 683 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 03.03.2022
- Курсы доллара и евро обновили исторический максимум
- 12:00 03.03.2022
- Власти ФРГ намерены предоставить Украине 2 700 зенитных ракет «Стрела»
- 11:32 03.03.2022
- В России выявили 93 026 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать