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НОВОСТИ

Под санкции попали российские кошки

14:00 03.03.2022 Источник: РБК

Международная федерация кошек (FIFE) в связи с ситуацией на Украине ввела ограничения для российских кошек и их владельцев, сообщается на сайте федерации.

С 1 марта «ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой родословной книге FIFE за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную». Также кошки, которые принадлежат россиянам, не могут участвовать в выставках FIFE за пределами России, независимо от того, в какой организации состоят экспоненты.  РБК

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