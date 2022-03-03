Под санкции попали российские кошки

14:00 Источник: РБК

Международная федерация кошек (FIFE) в связи с ситуацией на Украине ввела ограничения для российских кошек и их владельцев, сообщается на сайте федерации.

С 1 марта «ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой родословной книге FIFE за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную». Также кошки, которые принадлежат россиянам, не могут участвовать в выставках FIFE за пределами России, независимо от того, в какой организации состоят экспоненты. РБК