Суд в Иерусалиме отменил регистрацию прав РФ на Александровское подворье
14:32 03.03.2022 Источник: NEWSru.co.il
Судья Иерусалимского окружного суда Мордехай Кадури принял решение отменить регистрацию прав на Александровское подворье в Старом городе Иерусалима на имя Российской Федерации, сообщает "Глобс".
Таким образом, остается в силе кадастровая запись Османской империи о регистрации прав на участок, на котором стоит подворье, на имя Российской империи.
Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима, всего в десятках метрах от Храма Гроба Господня. После 1948 года, когда Старый город находился под властью Иордании, подворье перешло под управление "Русского православного общества Святой Земли" или ИППО. После раскола в этой организации подворье стало управляться группой Воронцова-Гофмана, а не российской версией ИППО.
Суд постановил, что вопрос о регистрации права на подворье, как на религиозный объект, должен решаться правительством, а не судом и не инспектором управления регистрации недвижимости.
Соответственно, решение вопроса о принадлежности подворья передано на рассмотрение правительства Нафтали Беннета. Newsru.co.il
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