Британия обратилась в МО РФ с просьбой об эвакуации своих подданных с Украины

16:00

Великобритания обратилась в Министерство обороны (МО) России с просьбой об эвакуации десяти подданных, в том числе семерых из Киева. Об этом в четверг сообщил глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Министерство обороны России обратились представители Великобритании с просьбой об эвакуации десяти подданных: семерых из Киева и троих из Мариуполя, которые не могут покинуть блокированные населенные пункты», — сказал он.