Западные наемники на Украине не будут иметь права на статус военнопленного — МО РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Направляемые Западом в помощь Киеву наемники не будут иметь права на статус военнопленного, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Хочу официально подчеркнуть — все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного», — сказал он.