Прибыль Новикомбанка за 2021 год превысила 11 миллиардов рублей
17:10 03.03.2022
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Фото пресс-службы Новикомбанка
Новикомбанк последовательно расширяет капитальную базу. Собственные средства (капитал) банка за 2021 год выросли на 12,9% с 60,71 млрд до 68,57 млрд руб.
Высокий уровень капитализации банка обеспечивает возможность реализации сложных проектов, гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным ресурсам в необходимом объеме, позволяет предоставлять качественные услуги при минимальном уровне риска. Основная часть активов и обязательств банка относится к операциям с контрагентами – резидентами Российской Федерации, отмечается в отчете по РСБУ.
Активы банка на первое января 2022 года составили 646,1 млрд руб., что на 15,6% больше аналогичного показателя прошлого года.
«В 2021 году Новикомбанк продолжил наращивать объемы бизнеса. Системный подход к принятию решений, грамотный риск-менеджмент - все это позволяет банку стабильно демонстрировать положительные результаты своей деятельности и предоставлять наиболее выгодные условия финансирования. Высокие показатели рентабельности и хорошее качество активов позволяют Новикомбанку оставаться одним из стабильных и надежных российских банков», – прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
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