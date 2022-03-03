Телеканал «Дождь» временно останавливает работу — гендиректор

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Телеканал «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) приостанавливает работу, заявила в четверг генеральный директор канала Наталья Синдеева.

«Мы приняли для себя решение, что мы временно останавливаем работу телеканала. Слово „временно“ очень важно. Нам нужны силы и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше», — сказала она в эфире телеканала на YouTube.

По словам Синдеевой, телеканал планирует вернуться в эфир, однако формат работы пока не ясен. «Мы очень надеемся, что вернемся в эфир. Как, где, на каких платформах, мы пока не знаем, как это все будет. И продолжим работу, потому что мы знаем, насколько она важна для наших зрителей, для нашей аудитории», — добавила она.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам телеканала за размещение ложной информации о российской специальной военной операции на Украине.