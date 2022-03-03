Телеканал «Дождь» временно останавливает работу — гендиректор
17:47 03.03.2022
Телеканал «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) приостанавливает работу, заявила в четверг генеральный директор канала Наталья Синдеева.
«Мы приняли для себя решение, что мы временно останавливаем работу телеканала. Слово „временно“ очень важно. Нам нужны силы и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше», — сказала она в эфире телеканала на YouTube.
По словам Синдеевой, телеканал планирует вернуться в эфир, однако формат работы пока не ясен. «Мы очень надеемся, что вернемся в эфир. Как, где, на каких платформах, мы пока не знаем, как это все будет. И продолжим работу, потому что мы знаем, насколько она важна для наших зрителей, для нашей аудитории», — добавила она.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам телеканала за размещение ложной информации о российской специальной военной операции на Украине.
НОВОСТИ
- 19:00 03.03.2022
- Страны - члены Акртического совета отказались от встречи под председательством РФ
- 18:45 03.03.2022
- Макрон считает, что в Укриане "что худшее еще впереди"
- 18:30 03.03.2022
- События в Украине могут поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность - ООН
- 18:27 03.03.2022
- В Подмосковье с 4 марта отменяют QR-коды
- 18:12 03.03.2022
- В Брестской области начался второй раунд переговоров России и Украины
- 17:12 03.03.2022
- Западные наемники на Украине не будут иметь права на статус военнопленного — МО РФ
- 17:10 03.03.2022
- Прибыль Новикомбанка за 2021 год превысила 11 миллиардов рублей
- 17:00 03.03.2022
- Интересы РФ теперь в Азии, столицу нужно перенести в Сибирь - Дерипаска
- 16:32 03.03.2022
- В Мариуполе националисты заминировали Приазовский государственный университет
- 16:10 03.03.2022
- Путин заявил, что затягивание переговоров приведет к новым требованиям к Киеву — Кремль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать