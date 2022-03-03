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Макрон считает, что в Укриане "что худшее еще впереди"

18:45 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франции Эмманюэль Макрон считает, что ситуация на Украине может ухудшиться, и настроен «пессимистично» после состоявшегося в четверг телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на представителя администрации французского лидера.

«Президент республики ожидает, что худшее еще впереди, учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало, он был настроен решительно», — сказал представитель администрации Макрона.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе разговора с Макроном Путин дал своему французскому коллеге аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева. Президент РФ указал, что замалчивается многолетний геноцид в отношении мирных жителей Донбасса, приведший к многочисленным человеческим жертвам и вынудивший сотни тысяч людей искать убежища в России. Также они обсудили гуманитарные проблемы на территории Украины, и российский лидер призвал Францию подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации с территории Украины иностранных граждан.

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