В Подмосковье с 4 марта отменяют QR-коды

18:27

В Московской области с 4 марта отменяют QR-коды. Также снимаются все ограничения на посещение общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

При этом продолжат действовать следующие ограничения:

– для граждан старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим;

– ношение масок является обязательным;

– соблюдение социальной дистанции является обязательным;

– публичные мероприятия по-прежнему проводить нельзя, за исключением организуемых органами государственной власти. Это не относится к культурным, оздоровительным, зрелищным, спортивным, оздоровительным, развлекательным и другим подобным мероприятиям.