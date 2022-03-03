0
0
74
НОВОСТИ

В Подмосковье с 4 марта отменяют QR-коды

18:27 03.03.2022

В Московской области с 4 марта отменяют QR-коды. Также снимаются все ограничения на посещение общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

При этом продолжат действовать следующие ограничения:

– для граждан старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим;

– ношение масок является обязательным;

– соблюдение социальной дистанции является обязательным;

– публичные мероприятия по-прежнему проводить нельзя, за исключением организуемых органами государственной власти. Это не относится к культурным, оздоровительным, зрелищным, спортивным, оздоровительным, развлекательным и другим подобным мероприятиям.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:00 03.03.2022
Страны - члены Акртического совета отказались от встречи под председательством РФ
0
0
18:45 03.03.2022
Макрон считает, что в Укриане "что худшее еще впереди"
0
51
18:30 03.03.2022
События в Украине могут поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность - ООН
0
87
18:12 03.03.2022
В Брестской области начался второй раунд переговоров России и Украины
0
139
17:47 03.03.2022
Телеканал «Дождь» временно останавливает работу — гендиректор
0
154
17:12 03.03.2022
Западные наемники на Украине не будут иметь права на статус военнопленного — МО РФ
0
239
17:10 03.03.2022
Прибыль Новикомбанка за 2021 год превысила 11 миллиардов рублей
0
178
17:00 03.03.2022
Интересы РФ теперь в Азии, столицу нужно перенести в Сибирь - Дерипаска
0
313
16:32 03.03.2022
В Мариуполе националисты заминировали Приазовский государственный университет
0
266
16:10 03.03.2022
Путин заявил, что затягивание переговоров приведет к новым требованиям к Киеву — Кремль
0
448

Возврат к списку