Страны - члены Арктического совета отказались от встречи под председательством РФ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все страны Арктического совета, кроме России, отказались принимать участие в заседаниях, проходящих под председательством РФ и на ее территории. Об этом говорится в совместном заявлении семи стран, распространенном в четверг.

«Наши государства временно приостанавливают участие во всех заседаниях Совета и его вспомогательных органов до рассмотрения необходимых условий, которые могут позволить нам продолжить важную работу Совета с учетом нынешних обстоятельств», — говорится в заявлении.