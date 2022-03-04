Санкции против РФ будут отменены в случае прекращения ею операции на Украине — Нуланд

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине. Об этом заявила в четверг в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Санкции закончатся, если» Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также ее «право на существование», сказала заместитель главы американского внешнеполитического ведомства. В связи с этим она выразила мнение, что российское руководство сейчас фактически «отрицает само право Украины на существование».