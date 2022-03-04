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На Украине затопили флагман ВМС страны «Гетман Сагайдачный»

10:00 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины подтвердили, что военные моряки страны затопили в порту Николаева флагман своего ВМС «Гетман Сагайдачный». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальной странице в «Фейсбуке» Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины.

«Флагман ВМС Украины „Гетман Сагайдачный“ подтопили в порту Николаева», — информирует ведомство. Сообщается, что это было вызвано необходимостью. «Так нужно», — говорится в сообщении. Центр утверждает, что после войны украинские власти «быстро поднимут и восстановят» корабль.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины публикует в «Фейсбуке» фотографию военного корабля, частично затопленного у причала порта.

Украинские СМИ, в частности агентство РБК-Украина, 24-й телеканал и телеканал «Эспресо», сообщили в четверг вечером, что фрегат «Гетман Сагайдачный» был затоплен еще 24 февраля, однако об этом не сообщалось официально до настоящего момента. Агентство УНИАН отмечает, что фрегат находился в порту Николаева на ремонте и что он был затоплен экипажем, чтобы избежать риска попадания в руки российской армии.

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