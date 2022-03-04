Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против экспорта в Россию
11:00 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Республика Корея добилась от Вашингтона права для своих фирм не обращаться за лицензией к властям США при экспорте технологической продукции в Россию, однако экспортные ограничения Сеула должны будут соответствовать санкциям других западных стран. Соответствующая информация в пятницу опубликована на сайте южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.
В четверг в Вашингтоне южнокорейский министр торговли Ё Хан Гу и заместитель министра торговли США Дон Грейвс провели встречу. Стороны обсудили экспортные санкции США против технологического сектора России. «Американская сторона отметила, что экспортные ограничения Республики Корея против России соответствуют мерам международного сообщества, и согласилась добавить Южную Корею в список стран, в отношении которых сделано исключение из правила прямого иностранного продукта», — сказано в сообщении министерства.
НОВОСТИ
- 11:32 04.03.2022
- Олаф Шольц назвал правильным решением отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО
- 11:05 04.03.2022
- Запуск «Союза» со спутниками OneWeb с Байконура 5 марта отменен
- 11:05 04.03.2022
- Госдума ввела уголовную ответственность за призывы к санкциям против РФ
- 10:32 04.03.2022
- Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Медузы» и DW
- 10:20 04.03.2022
- ЦБ РФ существенно снизил комиссию за покупку валюты через брокеров
- 10:05 04.03.2022
- Призыв американского сенатора Грэма к убийству Путина является преступным — посол Антонов
- 10:00 04.03.2022
- На Украине затопили флагман ВМС страны «Гетман Сагайдачный»
- 09:32 04.03.2022
- Самолет с гражданами РФ на борту задержан в Канаде
- 09:20 04.03.2022
- Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован, жертв нет — ГСЧС Украины
- 09:05 04.03.2022
- Кадыров попросил Путина дать ему приказ закончить военную операцию «за день-два»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать