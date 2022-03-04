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Южная Корея добилась исключения своих фирм из санкций США против экспорта в Россию

11:00 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республика Корея добилась от Вашингтона права для своих фирм не обращаться за лицензией к властям США при экспорте технологической продукции в Россию, однако экспортные ограничения Сеула должны будут соответствовать санкциям других западных стран. Соответствующая информация в пятницу опубликована на сайте южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

В четверг в Вашингтоне южнокорейский министр торговли Ё Хан Гу и заместитель министра торговли США Дон Грейвс провели встречу. Стороны обсудили экспортные санкции США против технологического сектора России. «Американская сторона отметила, что экспортные ограничения Республики Корея против России соответствуют мерам международного сообщества, и согласилась добавить Южную Корею в список стран, в отношении которых сделано исключение из правила прямого иностранного продукта», — сказано в сообщении министерства.

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