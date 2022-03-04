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НОВОСТИ

Госдума ввела уголовную ответственность за призывы к санкциям против РФ

11:05 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в пятницу приняла во втором и сразу в третьем чтении законопроект, в том числе предусматривающий уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.

Уголовный кодекс РФ теперь будет дополнен новой статьей «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». Она будет распространяться на лиц, подвергнутых до этого в течение года административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Такие действия будут наказываться штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы, принудительными работами на срок до трех лет, арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с возможным штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года.

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