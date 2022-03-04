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НОВОСТИ

Запуск «Союза» со спутниками OneWeb с Байконура 5 марта отменен

11:05 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил отменить подготовку к запуску спутников OneWeb с космодрома Байконур, который планировался на 5 марта.

«Исходя из того, что компания OneWeb не подчинилась нашим законным требованиям предоставить информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях, в том числе в интересах Пентагона и стран — членов НАТО, в связи с тем, что британское правительство, которое ведет сейчас антироссийскую кампанию, продолжает оставаться в составе членов совета директоров компании OneWeb, подготовку к старту прекратить, ракету снять со стартового комплекса, вернуть в технический комплекс, космические аппараты разместить в монтажно-испытательном корпусе на консервацию», — сказал Рогозин на госкомиссии, которая транслировалась на сайте Роскосмоса.

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