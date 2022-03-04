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В России выявили 89 174 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 89 174, до 16 775 024, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,53%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 160 507 против 170 689 днем ранее. Всего зарегистрировали 14 263 191 случай выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 85% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 776, до 354 787. Днем ранее был зарегистрирован 781 летальный исход.

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