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НОВОСТИ

Редакция «Знак.ком» сообщила о приостановке своей деятельности

12:20 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Редакция интернет-издания «Знак.ком» заявила о приостановке своей деятельности из-за большого количества ограничений в работе СМИ. Об этом говорится в сообщении редакции, опубликованном в пятницу в Telergam-канале издания.

«Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России», — говорится в сообщении.

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