В Москве выявили 2 463 заразившихся коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 463 против 2 683 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост составил 0,91%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 706 980 случаев заражения.

Число умерших из-за болезни в столице меньше 80 впервые за месяц, с 4 февраля, оно возросло на 79 против 82 днем ранее, до 41 602.