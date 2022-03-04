Украинские силы предприняли попытку диверсии на прилегающей к Запорожской АЭС территории

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская диверсионная группа предприняла попытку провокацию на прилегающей к Запорожской АЭС территории, сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации», — сказал он.

По его данным, 4 марта около 02:00 в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы.