Украинские силы предприняли попытку диверсии на прилегающей к Запорожской АЭС территории
13:00 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская диверсионная группа предприняла попытку провокацию на прилегающей к Запорожской АЭС территории, сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации», — сказал он.
По его данным, 4 марта около 02:00 в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы.
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