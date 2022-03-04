В Польше по обвинению в шпионаже задержан подданный Испании российского происхождения
13:20 04.03.2022 Источник: Интерфакс
Подданный Испании российского происхождения задержан в Польше по подозрению в работе на российские спецслужбы, сообщает в пятницу польское радио со ссылкой на Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши.
По данным АВБ, задержание проведено в ночь на 28 февраля в городе Перемышль (Подкарпатское воеводство на юго-востоке Польши). Суд постановил арестовать задержанного сроком на три месяца.
"Действия в пользу России он осуществлял, используя статус журналиста. Благодаря этому он имел возможность свободно перемещаться по Европе и миру, в том числе по зонам вооруженных конфликтов и регионам с осложненной политической ситуацией", - цитирует радио слова представителя АВБ Станислава Жарына.
"Задержанный находился на территории Подкарпартского воеводства на протяжении нескольких дней. За время пребывания в Польше он получил информацию, использование которой российскими спецслужбами могло оказать негативное влияние на внутреннюю и внешнюю безопасность, а также на обороноспособность нашей страны", - отметил он.
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