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Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс для повышения стабильности экономики

14:32 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, направленный на обеспечение макроэкономической стабильности экономики в условиях санкций. Поправки, которые вносятся в Бюджетный кодекс, инициированы правительством РФ.

Документ, в частности, закрепляет в Бюджетном кодексе положения, предусматривающие возможность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги РФ. Для инвестирования средств ФНБ в государственные ценные бумаги РФ предлагается предусмотреть возможность их приобретения до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ «порога» в 7%.

Также устанавливается, что общий объем расходов федерального бюджета может быть увеличен в пределах суммы их поступления в 2022 году с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ.

Аналогичное исключение предлагается предусмотреть также для акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов в целях создания правовых оснований для приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов. Приобретение таких акций рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ, а также позволит стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке.

Для содействия развитию туристической отрасли в РФ законом устанавливается право правительства РФ определить случаи, когда объекты туристической инфраструктуры, для строительства или реконструкции которых из федерального бюджета предоставляются бюджетные инвестиции в виде взносов в уставные капиталы юридических лиц, не включаются в федеральную адресную инвестиционную программу.

Закон предусматривает возможность оперативного перераспределения бюджетных ассигнований в ходе исполнения федерального бюджета, региональных и местных бюджетов в 2022 году с их последующим использованием на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации, а также на иные цели, определенные правительством РФ, высшим исполнительным органом субъекта РФ, местной администрацией соответственно.

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