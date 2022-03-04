Кабмин подготовил три варианта взаимоотношений с зарубежными компаниями при их уходе из РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ подготовило три сценария развития отношений с иностранными партнерами на фоне сегодняшней экономической ситуации и санкционной политики ряда стран. Об этом сказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам встреч с представителями РСПП и "Деловой России", сообщает пресс-служба кабмина.

"Сегодня могут появиться предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка. В этой связи возникает три варианта. Первый - компания продолжает полноценную работу в России. При этом обеспечивается в полном объеме поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками", - цитирует Белоусова пресс-служба правительства.

Вторым вариантом, по словам первого вице-премьера, является передача доли иностранных акционеров в управление российским партнерам с последующей возможностью возвращения на рынок РФ. Он добавил, что представители российского бизнеса готовы к этому варианту, а отдельные инвесторы уже воспользовались этой опцией.

Третий рассматриваемый сценарий, при котором компания уходит с российского рынка, закрывая предприятие и увольняя сотрудников, рассматривается правительством фактически как умышленное банкротство, пояснил Белоусов. "В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса", - заявил первый вице-премьер.

При этом правительство РФ готовится принять необходимые меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка, отмечается в пресс-релизе. Все меры, подготовленные кабмином, направлены на поддержку производственной и деловой активности в России, сохранение занятости, а также на скорейшее восстановление деятельности всех предприятий, отмечает пресс-служба правительства.