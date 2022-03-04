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Посольство Украины в Брюсселе координирует отправку западных наемников на Украину - EUobserver

15:32 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Украины в Брюсселе координирует отправку западных наемников на Украину, желающих воевать с Россией. Об этом в четверг вечером сообщило интернет-издание «Еврообзервер» (EUobserver) со ссылкой на украинское диппредставительство.

По его данным, первая группа из семи мужчин уже выехала из Брюсселя к польско-украинской границе, чтобы присоединиться к Интернациональному легиону территориальной обороны. Еще 18 человек должны последовать за ними в ближайшие дни, отметили в посольстве.

Всего в украинское дипломатическое представительство к настоящему моменту поступило 70 запросов о присоединении к легиону. Как отмечает издание, «вместе с бельгийскими гражданами заявки подали добровольцы из Бразилии, Франции, Грузии, Италии, Латвии, Люксембурга, Марокко и Швеции, некоторые из которых ранее имели опыт участия в боевых действиях».

Издание со ссылкой на МИД Бельгии подчеркивает, что «предоставленная добровольцам возможность путешествовать никоим образом не может быть истолкована как нарушение обещания НАТО держаться подальше от боевых действий». «Мы просили людей не ехать, — приводит издание слова представителя бельгийского МИД. — Наш совет ясен: не посещайте Украину с какой-либо целью или по какой-либо причине из-за обстановки в плане безопасности».

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании в стране Интернационального легиона территориальной обороны.

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