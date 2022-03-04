Профсоюзы предложили национализировать зарубежные компании

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Федерации независимых профсоюзов РФ предложили национализировать зарубежные компании. В организации считают, что это необходимо для избежания потери рабочих мест и важных производств, когда есть вероятность ухода иностранных предприятий из России.

Свою позицию в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал председатель ФНПР Михаил Шмаков. По его словам, пока жалоб от российских сотрудников покинувших РФ зарубежных компаний нет, однако Федерация готова защитить работников в случае необходимости.

«До нас пока жалоб не доходило и не поступало. Если там есть профсоюзные организации в этих компаниях, то они будут вместе с соответствующим отраслевым профсоюзом и с подключением нас как Федерации решать этот вопрос. Но вообще мы ещё 25 числа приняли своё заявление, в котором по подобным случаям предлагаем национализировать такие компании, чтобы сохранить рабочие места там, где это можно сделать».