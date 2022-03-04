Володин заявил, что Зеленский находится в Польше

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну, сейчас он находится в Польше. Об этом в своем телеграм-канале в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове», — написал он.

«Теперь он в Польше», — добавил спикер.