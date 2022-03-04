НАТО не собирается выдвигать войска на Украину - Столтенберг

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс считает, что в небе над Украиной не должно быть самолетов НАТО, а на ее территории — солдат альянса. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы прояснили, что не собираемся выдвигаться на Украину: ни по земле, ни в украинском воздушном пространстве», — заявил Столтенберг.