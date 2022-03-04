НАТО не собирается выдвигать войска на Украину - Столтенберг
17:12 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс считает, что в небе над Украиной не должно быть самолетов НАТО, а на ее территории — солдат альянса. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы прояснили, что не собираемся выдвигаться на Украину: ни по земле, ни в украинском воздушном пространстве», — заявил Столтенберг.
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