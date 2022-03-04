0
0
83
НОВОСТИ

НАТО не собирается выдвигать войска на Украину - Столтенберг

17:12 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс считает, что в небе над Украиной не должно быть самолетов НАТО, а на ее территории — солдат альянса. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы прояснили, что не собираемся выдвигаться на Украину: ни по земле, ни в украинском воздушном пространстве», — заявил Столтенберг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:42 04.03.2022
Подмосковье – первый регион, который провел рабочую онлайн-встречу с представителями общественных палат Донбасса
0
30
17:40 04.03.2022
Компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России
0
34
17:02 04.03.2022
Совфед одобрил закон о лишении свободы до 5 лет за призывы к участию в незаконных акциях
0
113
17:00 04.03.2022
Володин заявил, что Зеленский находится в Польше
0
161
16:32 04.03.2022
НАТО ожидает, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже
0
233
16:12 04.03.2022
РФ не отказывается от курса на денацификацию Украины — Песков
0
224
16:00 04.03.2022
Профсоюзы предложили национализировать зарубежные компании
0
232
15:32 04.03.2022
Посольство Украины в Брюсселе координирует отправку западных наемников на Украину - EUobserver
0
258
15:12 04.03.2022
Три российских судна и яхта задержаны во Франции
0
309
15:00 04.03.2022
Кабмин подготовил три варианта взаимоотношений с зарубежными компаниями при их уходе из РФ
0
291

Возврат к списку