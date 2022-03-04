Компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания Microsoft («Майкрософт») приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — отметили в компании.