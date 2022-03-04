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НОВОСТИ

Компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России

17:40 04.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания Microsoft («Майкрософт») приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — отметили в компании.

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