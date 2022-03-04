Подмосковье – первый регион, который провел рабочую онлайн-встречу с представителями общественных палат Донбасса

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Члены общественной палаты Московской области связались с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик, чтобы в формате видеоконференции обсудить вопросы гуманитарной помощи, сотрудничество в сфере обмена и распространения достоверной информации. Кроме того, стороны поговорили об условиях размещения беженцев на территории Подмосковья. В онлайн-встрече также приняли участие представители движения «Волонтеры Подмосковья», Российских студенческих отрядов, СПЧ, УПЧ, ОНФ. Все они сегодня активно включены в работу по помощи и поддержке людей, прибывших в регион из Донбасса.

«Совершенно точно – мы своих не бросаем. Так было, так есть и так будет всегда. Московская область приняла около 1,3 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР, более половины из них дети, – сказала первый зампред общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. – В Московской области работает свыше 70 пунктов приема гуманитарной помощи. В это вопросе вы можете на нас рассчитывать».

Председатель Общественной палаты Луганской народной республики Алексей Карякин отметил, что одна из проблем сегодня – низкие температуры. В уцелевших после обстрелов домах нет ни одного целого окна – люди замерзают.

«Прошу, если это возможно, акцентировать внимание при сборе гуманитарной помощи на полиэтиленовой пленке – она жизненно необходима для утепления жилищ граждан, – рассказал Алексей Карякин. – Продукты питания, конечно, тоже нужны. Мы пообщались с жителями города Счастье. Туда на весь город привозят 400 буханок хлеба. Жители рассказывают, что одна буханка делится на 4 семьи».

Член Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова также поделилась, что многие люди сейчас ощущают нехватку продуктов питания, теплой одежды, необходимы подушки, одеяла.

«Хочется особо поблагодарить президента Российской Федерации и россиян, поддержавших операцию. Сегодня я получаю много сообщений от наших коллег, друзей со всей территории России, и вопрос один: «Чем помочь?». Дальше – мы справимся, мы сможем. Эта поддержка воодушевляет», – поделился Алексей Карякин.

В Подмосковье приехало порядка 1,3 тыс. беженцев из Донбасса. Для них созданы комфортные условия.

«Спасибо вам, что занимаетесь важной для нас работой. Вы помогаете тем жителям, которые эвакуированы и временно проживают в Московской области, – сказала Екатерина Мартьянова. – У меня ком в горле. Громадное спасибо, что поддерживаете, заботитесь о наших гражданах. Мы действительно ощущаем, что являемся частью большой семьи. Низкий вам поклон. Словами нельзя выразить благодарность нашим братьям».

Людей поселили в детских летних лагерях и оздоровительных центрах и обеспечили питанием, теплой одеждой, сим-картами, школьными принадлежностями. Почти 400 детей уже пошли в школы.

«Те силы, которые у нас есть, во многом подпитаны вашей заботой, помощью и вашими делами. Спасибо огромное от имени студентов, преподавателей, от всей Горловки», – поделилась ректор Горловского института иностранных языков, член Общественной палаты ДНР Светлана Кочетова.

Ректор также рассказала о готовности студентов ее института включиться в информационную работу, донести до мирового сообщества реальное положение дел на Донбассе. Присоединятся к ним и ребята из Подмосковных вузов. В планах – совместные проекты, направленные на борьбу с недостоверной информацией, которая на сегодняшний день активно распространяется в Интернете.

По итогам телемоста создана совместная оперативная группа, состоящая из членов Общественных палат Московской области, Донецкой и Луганской народных республик, для определения гуманитарных коридоров, сбора актуальных запросов на помощь, а также оперативного обмена информацией.