С белорусской стороны угрозы прямого вторжения нет - Подоляк

18:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угрозы вторжения Белоруссии на Украину на сегодняшний день нет. Об этом в пятницу заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Пока что на сегодняшний день угрозы с белорусской стороны прямого вторжения, то есть втягивания их в наземную операцию, нет», — сказал он на брифинге во Львове.